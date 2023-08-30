VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"101 yıl önceki kararlılıkla müreffeh bir Türkiye için yorulmadan çalışıyoruz"
Bahçeli: 30 Ağustos Milli Mücadele'nin kati ve kesin hükmüdür
TEKNOFEST coşkusu Ankara'da başladı
"Türkiye Yüzyılı vizyonunu devlet, millet el ele, azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz"
Afrika'da darbe yaşanan ülkelere Gabon da eklendi
Atatürk'ün Büyük Zafer sonrası TBMM ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı
30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:12:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:12:00

Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında “Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümünde Türk milletinin, Kıbrıs Türkü'nün ve dünyanın dört bir yanındaki 7 milyonu aşkın vatandaşın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayram sevincini paylaşanlara da Türk milleti adına şükranlarını sundu.

Tarihin en büyük kahramanlık destanının yazıldığı gün: 30 Ağustos

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel video

Mesajında "30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi, milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir" değerlendirmesini yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi, 'Türk Ordusu'nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu zaferle milletimiz, iradesine boyunduruk vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası, bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir. 15 Temmuz ihaneti karşısında sergilenen destansı direniş başta olmak üzere son yıllarda bekamıza yönelen saldırılara milletimizin verdiği cevap, bu iradenin ne kadar diri ve ayakta olduğunu defalarca göstermiştir. Dünyanın derin krizlerle sarsıldığı bir dönemde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı'nı inşa kararlılığımızın arkasında yine aynı sarsılmaz irade vardır."

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZU MUTLAKA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda her alanda hayata geçirilen hamlelerle Türkiye Yüzyılı'nın altyapısının oluşturulduğunu, ülkenin bu büyük şahlanışı yapabilecek kapasiteye kavuşturulduğunu belirterek, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle hedefe giden yolda kritik bir eşiğin daha aşıldığını kaydetti.

Milletin güçlü desteğini gördükleri seçimler sonucunda hizmet ve eser siyasetine hız verdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu da 85 milyon olarak el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Nice zorluğun üstesinden gelmiş, nice saldırıyı göğüslemiş, nice oyunu bozmuş bir millet olarak, yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık ve müreffeh olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyet'imizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Etiketler : recep tayyip erdoğan 30 ağustos zafer bayramı türkiye yüzyılı
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Evleniyorlar

Evleniyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX