VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"101 yıl önceki kararlılıkla müreffeh bir Türkiye için yorulmadan çalışıyoruz"
Bahçeli: 30 Ağustos Milli Mücadele'nin kati ve kesin hükmüdür
Diyanet İşleri Başkanlığı: Bugün bizlere düşen, 30 Ağustos Zaferi ruhunu nesilden nesile aktarmaktır
TEKNOFEST coşkusu Ankara'da başladı
"Türkiye Yüzyılı vizyonunu devlet, millet el ele, azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz"
Afrika'da darbe yaşanan ülkelere Gabon da eklendi
30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:45:00

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel video

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hazırladığı video kliple kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, savaş anlarına ilişkin eski görüntüler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin günümüzde sahip olduğu yerli ve milli silah, mühimmat ve araçlarla gerçekleştirdiği operasyon ve tatbikat görüntüleri yer aldı.

30 Ağustos'un, Yunan ordusu için son gün olduğu belirtilen klipte, "Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos günü ordularına 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri.' emriyle öğleden sonra şiddetlenen muharebe akşama kadar sürdü, Yunan ordusu tamamen dağıldı ve Yunanlar çok sayıda kayıp verdi. Böylece Yunan ordusunun İzmir'e çıkarak Anadolu'nun istilasını amaçlayan işgal hareketi, Yunanlıların denize dökülmesiyle son bulacaktı." ifadeleri kullanıldı.

Klipte, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği "İleri" emri doğrultusunda daima milletinin emrinde, milletiyle birlikte yerli ve milli teknolojilerle donanmış Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gücünün ve sorumluluğunun bilincinde her geçen gün daha da güçlendiği belirtildi.

Mehmetçiğin dün olduğu gibi bugün de dosta güven, düşmana korku vermeye devam ettiği bildirilen klipte, "Başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun." denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı 30 ağustos zafer bayramı türk silahlı kuvvetleri
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX