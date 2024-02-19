Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Bayraktar: Heyelan riski nedeni ile arama faaliyetlerini durdurduk
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına yoğun heyelan riski nedeniyle ara verildi. Son dakika gelişmesine ait detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ve İçişleri Bakanı Yerlikaya canlı yayında açıkladı.
"ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURDUK"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, arama faaliyetlerinin durduğunu belirterek, "Heyelan riski nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduk, baraj tarafındaki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" dedi.
Detaylar geliyor...
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