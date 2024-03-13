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13 Mart 2024 Çarşamba 16:06:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 16:06:00

Bakan Tunç'tan 'Eros davası' yorumu: Bugüne kadarki en yüksek ceza

Kaynak: TRT Haber

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen cezanın, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildiğini hatırlattı.

İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yarılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini söyleyen Tunç, sanık hakkında ayrıca adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek yurt dışına çıkışını yasaklandığını aktardı.

Tunç, verilen cezanın, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza olduğunu vurgulayarak, "Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi "Eros" davasına ilişkin açıklama
Etiketler : Kedi Eros Bakan tunç Adalet Bakanı İbrahim Keloğlan
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