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Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi "Eros" davasına ilişkin açıklama
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21 Şubat 2024 Çarşamba 01:53:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 01:53:00

Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi "Eros" davasına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başakşehir'deki sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldüren sanık hakkında hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı yapılan itirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini, davanın yeniden görüleceğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava, mahkemesince yeniden görülecektir."

Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi.

Etiketler : Yılmaz Tunç Basaksehir EROS
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