VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihalesi yapılacak iki otoyola ilişkin detayları paylaştı
GES için talep toplama bugün başladı
İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" kuruldu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
Bakan Soylu duyurdu! Teröristbaşı Karayılan'dan Pervin Buldan'a kaset
Çavuşoğlu'ndan "tahıl koridoru" açıklaması: Rusya'dan cevap bekliyoruz
Bütçe gelirlerinde olumlu seyir
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki
PKK terörüyle mücadelenin adımları ve bilançosu
Gülnaz Büşranur'un Avrupa şampiyonluğu öyküsü
Şampiyon ALG Spor, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak
AB ambargosu petrol fiyatlarını ateşlerken Rusya'nın gelirini artırıyor
Veteriner hekimler kurbanlık seçimi ve taşınması konusunda uyarılarda bulundu
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
ECB, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere planlanmamış toplantı yapacak
Şuşa Beyannamesi'nin 1. yılı
Afetzedelerin "kara gün dostu"
Türkiye'nin sınır duvarı en gelişmiş teknolojiyle donatıldı!
Bayraktar AKINCI TİHA'ya yeni pençe! İlk kez KGK ile vurdu
Finlandiya'dan NATO üyeliği için Türkiye'ye diyalog mesajı var, çözüm için somut adım yok
Amerikalı TPI, Türkiye'de 100 milyon dolar yatırımla rüzgar kanat fabrikası kurmak istiyor
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
İstanbul'dan 5 ayda uçan yolcu sayısı 16,5 milyon arttı
15 Haziran 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 15:00:00

Bakan Soylu DBP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi: Terör örgütünün esirleri

ABONE OL

İçişleri Bakanı Soylu, 'Duran Kalkan ne talimatı verdi? 'Türkiye'nin her yerinden Apo tecrit edildiği için 81 ilden Bursa Gemlik'e gideceksiniz ve burada bunu protesto edeceksiniz.' Biz ne yaptık bu talimatı izledik ve engelledik' dedi. Bakan Soylu, 'Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar terör örgütünün esiri.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın sorularını cevapladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bundan 1 ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. Diyor ki Türkiye'nin her yerinden Apo'nun tecrit edildiğini, protesto edebilmek için... Bir teröristin ne yapılması lazım? Bunun için 81 ilden Bursa Gemlik'e gideceksiniz ve burada bunu protesto edeceksiniz. Peki biz ne yaptık bu talimatı izledik. Tekirdağ merkezli bir operasyon yaptık. İstihbaratımız, terör birimlerimiz KCK tipi bir yapılanmayı tespit ettiler ve ciddi bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda Gemlik yürüyüşündeki tüm kodları biz aldık. Türkiye'nin hiçbir yerinde adım attırılmadı.

BUNLAR AHLAKSIZLAR

Biz bir terör yürüyüşüne müsaade edemeyiz. Polis hemen engelliyor, diğerleri de polisi zorlamaya çalışıyor, polis orada duruyor. Birincisi normal kendileri dururlar, ikincisi kalkanla dururlar, üçüncüsü gaz sıkarlar ve dördüncüsü su sıkarlar. Ama siz polise hakaret ediyorsunuz! Bunlar ahlaksızlar, bunun bilinmesini istiyorum. Gezi Olayları'nda bir polisimiz, bir kadın geliyor. Çok yoruldunuz oğlum diyor, evet diyor, devlet görevi diyor. Kaç yaşındasın oğlum diyor, 24 diyor. Evli misin diyor, evliyim diyor. Eşin evde yalnız değil mi diyor. Benim oğlum senin eşinin yanına gitsin diyor. Orada yapmak istediği şey şu; polisin kendisine yapacağı davranışı, suçsuz gibi gösterip mağdur olmak için bunu yapıyorsunuz.

KARAYILAN'IN BULDAN'A GÖNDERDİĞİ KASET

Sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım. Bunlar PKK'nın militanı. Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakan ural nur tuba pkk
Yazın da ekrana gelecek

Yazın da ekrana gelecek
Tomlinson geliyor

Tomlinson geliyor
Sezon kapanışı

Sezon kapanışı
Yeşilçam'a girdi

Yeşilçam'a girdi
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi
Babalığı anlattılar

Babalığı anlattılar
Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor
Arizona'da aşk tazelediler

Arizona'da aşk tazelediler
47. yaşını sahnede kutladı

47. yaşını sahnede kutladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX