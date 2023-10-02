Ankara'daki terör saldırısı! Teröristin kimliği belli oldu

Ankara'daki terör saldırısı! Teröristin kimliği belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından dün düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Bakanlık teröristin PKK/KCK üyesi Hasan Oğuz olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını söyledi. pic.twitter.com/vxM9k9bSYl — 24 TV (@yirmidorttv) October 2, 2023

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişine saldırı girişiminde bulunan ve engellenen hain teröristin kimliği hakkında basın açıklamamız.



Açıklamanın detayı için ⬇️https://t.co/FYD0HbfAAS — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 2, 2023

Açıklamada, "Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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