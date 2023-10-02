Ankara'daki terör saldırısı! Teröristin kimliği belli oldu
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin, terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun belirlendiğini bildirdi.
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU— 24 TV (@yirmidorttv) October 2, 2023
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Bakanlık teröristin PKK/KCK üyesi Hasan Oğuz olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını söyledi. pic.twitter.com/vxM9k9bSYl
Açıklamada, "Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişine saldırı girişiminde bulunan ve engellenen hain teröristin kimliği hakkında basın açıklamamız.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 2, 2023
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