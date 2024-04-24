VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'den ayrıldı
Mustafa Varank'tan Deniz Zeyrek'e tekrar meydan okuma: '2 gün geçti, haysiyetin varsa yayınla'
Altın fiyatları düşüşe geçti!
Tüm yurt toz taşınımı etkisi altında! Uzmanlar uyardı: Maskesiz çıkmayın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Romanya'ya gidecek
Soykırım destekçisi ABD! İsrail'e yardım paketi imzalandı
24 Nisan 2024 Çarşamba 21:35:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 21:35:00

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'den ayrıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Almanya'ya doğru yola çıktı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Berlin'e dönmek üzere Ankara'dan ayrıldı.

Steinmeier ve beraberindeki heyeti Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Steinmeier ve heyetini Berlin'e götürecek uçak, saat 19.36'da Ankara'dan hareket etti.

Steinmeier, 3 günlük Türkiye ziyareti kapsamında 22 Nisan'da İstanbul'a gelmiş ve 63 yıl önce Almanya'ya iş gücü göçünün başladığı nokta Sirkeci Garı'na ziyarette bulunmuştu. Burada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından karşılanan Steinmeier, sonrasında İmamoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül ile Demiryolu Müzesi'ni ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında da iş dünyası, gazeteci, siyasetçi ve spor dünyasından isimlere davet vermişti.

Steinmeier, 23 Nisan'da da İstanbul Havalimanı'nda Alman lojistik firması DHL'yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi almıştı. Ardından Gaziantep'e giden Steinmeier, Gazikent İlkokulu'nu ziyaret etmiş; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunmuştu.

Dün akşam saat 20.48'de de Ankara'ya gelen Steinmeier, bugün Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelmişti.

Başkan Erdoğan ve Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine gelen Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.

Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya net "savunma sanayii" mesajı: Kısıtlamalar kalkmalı

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye mesajı: Birbirimiz için vazgeçilmeziz
Etiketler : Steinmeier Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX