Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye mesajı: Birbirimiz için vazgeçilmeziz
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Steinmeier, iki ülkenin birbiri için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın Türkiye ile olduğu gibi dostane ilişkileri yoktur" dedi.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Deprem bölgesinde yapılan yeniden inşa çalışmaları takdire şayan. Almanya olarak depremzedeleri unutmayacağız ve desteklemeye devam edeceğiz.
#CANLI Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Deprem bölgesinde yapılan yeniden inşa çalışmaları takdire şayan. Almanya olarak depremzedeleri unutmayacağız ve desteklemeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/X2NxPzeHQV— 24 TV (@yirmidorttv) April 24, 2024
Benim için diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100'üncü yıl dönümünde Türkiye'ye gelmek çok önemliydi.
#CANLI Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Benim için diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100'üncü yıl dönümünde Türkiye'ye gelmek çok önemliydi. pic.twitter.com/3uvq9EmhyV— 24 TV (@yirmidorttv) April 24, 2024
İki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz
#CANLI Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Biz iki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz. Birbirimize ihtiyacımız var. pic.twitter.com/442RBgGWC4— 24 TV (@yirmidorttv) April 24, 2024
Sorunlara ortak çözümler bulmalıyız
Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın Türkiye ile olduğu gibi dostane ilişkileri yoktur
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