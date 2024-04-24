Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye mesajı: Birbirimiz için vazgeçilmeziz

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Deprem bölgesinde yapılan yeniden inşa çalışmaları takdire şayan. Almanya olarak depremzedeleri unutmayacağız ve desteklemeye devam edeceğiz.

#CANLI Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Deprem bölgesinde yapılan yeniden inşa çalışmaları takdire şayan. Almanya olarak depremzedeleri unutmayacağız ve desteklemeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/X2NxPzeHQV — 24 TV (@yirmidorttv) April 24, 2024

Benim için diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100'üncü yıl dönümünde Türkiye'ye gelmek çok önemliydi.

#CANLI Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Benim için diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100'üncü yıl dönümünde Türkiye'ye gelmek çok önemliydi. pic.twitter.com/3uvq9EmhyV — 24 TV (@yirmidorttv) April 24, 2024

İki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz

#CANLI Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Biz iki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz. Birbirimize ihtiyacımız var. pic.twitter.com/442RBgGWC4 — 24 TV (@yirmidorttv) April 24, 2024

Sorunlara ortak çözümler bulmalıyız

Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın Türkiye ile olduğu gibi dostane ilişkileri yoktur