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Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye mesajı: Birbirimiz için vazgeçilmeziz
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24 Nisan 2024 Çarşamba 16:41:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 16:41:00

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye mesajı: Birbirimiz için vazgeçilmeziz

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Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Steinmeier, iki ülkenin birbiri için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın Türkiye ile olduğu gibi dostane ilişkileri yoktur" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Deprem bölgesinde yapılan yeniden inşa çalışmaları takdire şayan. Almanya olarak depremzedeleri unutmayacağız ve desteklemeye devam edeceğiz.

Benim için diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100'üncü yıl dönümünde Türkiye'ye gelmek çok önemliydi.

İki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz

Sorunlara ortak çözümler bulmalıyız

Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın Türkiye ile olduğu gibi dostane ilişkileri yoktur

Etiketler : Almanya Cumhurbaşkan başkan erdoğan türkiye
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