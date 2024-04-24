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Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya net "savunma sanayii" mesajı: Kısıtlamalar kalkmalı
24 Nisan 2024 Çarşamba 16:07:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 16:07:00

Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya net "savunma sanayii" mesajı: Kısıtlamalar kalkmalı

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Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Almanya ile savunma sanayinde karşılaşılan kısıtlamaların artık gündemden tamamen çıkması gerektiğini vurgularken, "Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Beşeri bağlarla bugüne kadar hep güçlenen Türk-Alman dostluğunun kuvvetlenerek gelişmeye devam edeceğine inanıyorum.

Karşılıklı yatırımların artırılmasına önem veriyorum

Almanya ile çok boyutlu ilişkilerimizi ele aldık

"KISITLAMALAR KALKMALI"

Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruz

Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz

TİCARETTE 60 MİLYAR DOLAR HEDEF

50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi, dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz"

"TERÖRLE MÜCADELE DESTEK BEKLİYORUZ"

Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek ve dayanışma beklediğimizi ifade ettik

"NETANYAHU BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Netanyahu siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dahil tüm bölgemizin güvenliğini tehlikeye atıyor.

(İsrail ile) Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in açıklamalarından satır başları;

Gazze'deki insani durumu düzeltmeliyiz, düzeltmek zorundayız. Savaşın bölgeye yayılmasını engellemeliyiz. Bu konuda Türkiye'nin önemli bir görevi var

Etiketler : başkan erdoğan almanya cumhurbaşkanı basın toplantısı
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