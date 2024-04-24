Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya net "savunma sanayii" mesajı: Kısıtlamalar kalkmalı

Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ortak basın toplantısında konuştu.

Beşeri bağlarla bugüne kadar hep güçlenen Türk-Alman dostluğunun kuvvetlenerek gelişmeye devam edeceğine inanıyorum.

Karşılıklı yatırımların artırılmasına önem veriyorum

Almanya ile çok boyutlu ilişkilerimizi ele aldık

Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruz

Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz

TİCARETTE 60 MİLYAR DOLAR HEDEF

50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi, dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz"

"TERÖRLE MÜCADELE DESTEK BEKLİYORUZ"

Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek ve dayanışma beklediğimizi ifade ettik

Netanyahu siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dahil tüm bölgemizin güvenliğini tehlikeye atıyor.

(İsrail ile) Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in açıklamalarından satır başları;

Gazze'deki insani durumu düzeltmeliyiz, düzeltmek zorundayız. Savaşın bölgeye yayılmasını engellemeliyiz. Bu konuda Türkiye'nin önemli bir görevi var