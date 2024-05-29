İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'de de Gazze'de zulmün başladığı günden bugüne İsrail soykırımına karşı çıkan ünlü isimler takdir topluyor. ve Filistin'e destek veren Türk ünlüler, sosyal medyada açılan #RafahOnFire etiketi ile paylaşımlar yaptı. Peki, hangi ünlü Gazze paylaşımı yaparak Filistin'e desteğini, İsrail soykırımını lanetlediğini açıkladı? İşte Türkiye'de İsrail'e tepki gösteren, Filistin'e destek veren ünlü isimler...