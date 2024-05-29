Filistin'e destek veren Türk ünlüler
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'de de Gazze'de zulmün başladığı günden bugüne İsrail soykırımına karşı çıkan ünlü isimler takdir topluyor. ve Filistin'e destek veren Türk ünlüler, sosyal medyada açılan #RafahOnFire etiketi ile paylaşımlar yaptı. Peki, hangi ünlü Gazze paylaşımı yaparak Filistin'e desteğini, İsrail soykırımını lanetlediğini açıkladı? İşte Türkiye'de İsrail'e tepki gösteren, Filistin'e destek veren ünlü isimler...
Deniz Uğur
Doğu Demirkol
Murat Kekilli
Mert Yazıcıoğlu
Haluk Levent
Arda Turan
Mesut Özil
Afra Saraçoğlu
Aras Bulut İynemli
Alp Navruz
Aynur Aydın
Armağan Çağlayan
Erkan Avcı
Hakan Boyav
Cem Adrian
Çağlar Ertuğrul
Emircan İğrek
Çağatay Ulusoy
Bergüzar Korel
Derya Uluğ
Fahriye Evcen
Hazal Kaya
Merih Demiral
Göksel
Kubilay Aka
Mustafa Mert Koç
Sinan Akçıl
Sefo
Kerem Aktürkoğlu
Ümit Erdim
Tan Taşçı