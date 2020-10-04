Kütahya'da Evde çıkan yangında Yakup Sabri yaşamını yitirdi

MİNİK YAKUP SABRİ ÖLDÜ

Yangında, evde annesi Şermin Günay ile birlikte olan Yakup Sabri Günay’a güçlükle ulaşılabildi. Anne Şermin Günay sağ olarak kurtarılırken, oğlu Yakup Sabri Günay’ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca, binadan yatalak bir hasta yara almadan kurtarılırken, apartmanda yaşayanların hepsi tahliye edildi.