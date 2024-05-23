Hangi şehrin neyi meşhur? İşte Türkiye'nin kültür haritası!
1. ADANA - Adana Kebabı
2. ADIYAMAN - Nemrut Dağı
3.AFYONKARAHİSAR - Afyon Kaymağı
4. AĞRI - Ağrı Dağı
6. AMASYA - Amasya Elması
7. ANKARA - Anıtkabir
8. ANTALYA - Düden Şelalesi
9. ARDAHAN - Kaşar Peyniri
10. ARTVİN -Kafkasör Şenlikleri
11. AYDIN - İncir
12. BALIKESİR - Höşmerim Tatlısı
13. BARTIN - Amasra Kalesi
14. BATMAN - Hasankeyf
15. BAYBURT - Sırakayalar Şelalesi
16. BİLECİK - Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi Türbeleri
17. BİNGÖL - Yüzen Ada (Turnalar Gölü)
18. BİTLİS - Bitlis Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)
19. BOLU - Abant Gölü
20. BURDUR - İnsuyu Mağarası
21. BURSA - İskender Kebabı
22. ÇANAKKALE - Gelibolu Şehitliği
23. ÇANKIRI - Taşmescit
24. ÇORUM - Çorum Leblebisi
25. DENİZLİ - Denizli Horozu
26. DİYARBAKIR - Diyarbakır Karpuzu
27. DÜZCE - Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri
28. EDİRNE - Selimiye Camii
29. ELAZIĞ - Çaydaçıra Halkoyunu
30. ERZİNCAN - Tulum Peyniri
31. ERZURUM - Cağ Kebabı
32. Eskişehir - Lületaşı
33. GAZİANTEP - Antepfıstığı ve Baklava
34. GİRESUN - Fındık
35. GÜMÜŞHANE - Pestil, Köme
36. HAKKARİ - Ters Lale (Ağlayan Lale)
37. HATAY - Künefe
39. ISPARTA - Gül
40. İSTANBUL - İstanbul Boğazı
41. İZMİR - Kordon
42. KAHRAMANMARAŞ - Maraş Dondurması
43. KARABÜK - Safranbolu Evleri
44. KARAMAN - Karaman Koyunu
45. KARS - Kars Kazı
46. KASTAMONU - Taşköprü Sarımsağı
47. KAYSERİ - Kayseri Pastırması
48. KIRIKKALE - Silah Müzesi ve Fabrikaları
49. KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası
50. KIRŞEHİR - Ahi Evran Heykeli
51. KİLİS - Kilis Yorganları
52. KOCAELİ - Pişmaniye
53. KONYA - Mevlana Türbesi
54. KÜTAHYA - Kütahya Çinisi
55. MALATYA - Malatya Kayısısı
56. MANİSA - Mesir Macunu
57. MARDİN - Kaburga Dolması
58. MERSİN - Tantuni
59. MUĞLA - Bodrum ve diğer tursitik ilçeleri
60. MUŞ - Malazgirt Ovası
61. NEVŞEHİR - Peri Bacaları
62. NİĞDE - Aladağlar
63. ORDU - Fındık
64. OSMANİYE - Yer Fıstığı
65. RİZE - Çay
66. SAKARYA - Islama Köfte
67. SAMSUN - Atatürk Anıtı
68. SİİRT - Büryan Kebabı
69. SİNOP - Tarihi Sinop Cezaevi
70. SİVAS - Kangal Köpeği
71. ŞANLIURFA - Çiğ Köfte
72. ŞIRNAK - Mem-u Zin Türbesi
73. TEKİRDAĞ - Tekirdağ Köftesi
74. TOKAT - Asma Yaprağı
75. TRABZON - Trabzon Ekmeği
76. TUNCELİ - Munzur Vadisi Milli Parkı
77. UŞAK - Uşak Battaniyesi
78. VAN - Van Kedisi
79. YALOVA - Termal Kaplıcaları
80. YOZGAT - Testi Kebabı
81. ZONGULDAK - Kömür Madenleri