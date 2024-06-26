Güney Amerika'yı vizesiz keşfedin

Güney Amerika'nın kalbi denilebilecek bir bölgede yer alan Bolivya ise maceraperest gezginler için oldukça cezbedici bir coğrafya. Doğasıyla hayranlık uyandıran ülke; güneyde Şili ve Arjantin, güneydoğuda Paraguay, doğuda Brezilya, batıda ise Peru ile komşu. Hem dünyanın bir ucu hem de dünyanın en yüksek başkenti, 3.660 metre yükseklikte kurulan La Paz derin bir kanyonun içerisinde kurulmuş "fantastik" bir yer. Etkileyici manzaralarıyla "güneyin İzlanda'sı" unvanını alan La Paz aynı zamanda ülkenin kültürel başkenti. Yeryüzünün en dikkat çekici manzaralarından birini sunan Salar de Uyuni yer ile gök arasındaki en mucizevi yerlerden. Uzun zaman önce buharlaşan tarih öncesi göllerin geride bıraktığı dünyanın en büyük tuz gölü ince yüzeyi ile ayna gibi parlatıyor gökyüzünü. Buraya dünyanın aynası da deniyor. Yer gök aynı renkte... Adeta uçuyor gibisiniz. İnsana sonsuzluk hissi veren, tarifi zor bir güzellik.

