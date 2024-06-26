Güney Amerika'yı vizesiz keşfedin
Dünyanın dört bir yanından gelen kültür, sanat ve mimari fikirleri içinde barındıran Arjantin birbirinden güzel doğa harikalarına ev sahipliği yapan muhteşem coğrafyası ile kuşkusuz Güney Amerika'nın en sevilen rotalarından biri. Yıllardır gördüğümüz ülkelerden çok daha başka bir atmosfere sahip olan bu sıcacık ülkede pozitif enerjiyle dolmak garanti. Başkent Buenos Aires başta olmak üzere UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan etkileyici Iguazu Şelaleleri, boyutuyla dikkat çeken Perito Moreno Buzulu ve Ushuaia Arjantin'e yapacağınız seyahatte mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Avant – garde mimarisi ve kocaman bulvarlarıyla Buenos Aires nefes alan ve sürekli devinen bir kent. Arjantin'i dünyaya tanıtan geleneksel dans tango, ülkenin her yerinde yaşanan ve yaşatılan bir kültür. Dans ve latin müziğine dair en büyük eğlenceyi Buenos Aires'in La Boca semtinde yaşadığımıza eminiz!
Güney Amerika'nın kalbi denilebilecek bir bölgede yer alan Bolivya ise maceraperest gezginler için oldukça cezbedici bir coğrafya. Doğasıyla hayranlık uyandıran ülke; güneyde Şili ve Arjantin, güneydoğuda Paraguay, doğuda Brezilya, batıda ise Peru ile komşu. Hem dünyanın bir ucu hem de dünyanın en yüksek başkenti, 3.660 metre yükseklikte kurulan La Paz derin bir kanyonun içerisinde kurulmuş "fantastik" bir yer. Etkileyici manzaralarıyla "güneyin İzlanda'sı" unvanını alan La Paz aynı zamanda ülkenin kültürel başkenti. Yeryüzünün en dikkat çekici manzaralarından birini sunan Salar de Uyuni yer ile gök arasındaki en mucizevi yerlerden. Uzun zaman önce buharlaşan tarih öncesi göllerin geride bıraktığı dünyanın en büyük tuz gölü ince yüzeyi ile ayna gibi parlatıyor gökyüzünü. Buraya dünyanın aynası da deniyor. Yer gök aynı renkte... Adeta uçuyor gibisiniz. İnsana sonsuzluk hissi veren, tarifi zor bir güzellik.
Güney Amerika'nın incisi Brezilya; sıcak iklimi, karnavalı, müzikleri ve muhteşem plajları ile kesinlikle görülmeye değer. Karnavalların bir renge dönüştüğü, futbolun bir tutku olduğu, samba'nın neşesiyle yüzlerin güldüğü Rio de Janeiro bir şehrin enerjisini tüm Brezilya'ya hissettiriyor. Yemyeşil yüksek dağlarından doğal güzelliğini tarif eden şelaleleri, tropikal yağmur ormanları, çarpıcı dağ silsileleri, kanyonları ile coğrafi yapısının nimetlerini sıralarken ünlü plajlarının canlılığı, hiç durmayan hareketi ve susmayan müziği ile hayatın burada ne kadar dolu dolu yaşandığını gösteriyor. Upuzun sahilleri ve coşkulu kalabalığı ile Ipanema Plajı, en güzel günbatımı manzarasını sunan Copacabana Plajı her daim capcanlı.
Gezilip görülmesi gereken birbirinden harika yerlere ev sahipliği yapan Kolombiya, grafitilerle renklenen sokakları, şahane doğası, leziz kahveleri ve etkileyici atmosferiyle ziyaretçilerine büyüleyici bir dünyanın kapılarını açıyor. Dünya standartlarındaki restoranlarıyla başkent Bogota ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, rengârenk evleri, duvarları ve cıvıl cıvıl sokakları ile Kolombiya'nın en çok ziyaret edilen şehri Cartagena kesinlikle görülmeye değer! Kolombiya Karayipler ve Pasifik kıyılarında olmak üzere tam 300'den fazla plaja sahip.
Arkeolojik mirasları ve doğal kaynakları ile göz kamaştıran Peru, nefes kesen manzara ve bereketli ormanlarıyla unutamayacağınız bir seyahatin kapısını açıyor. Peru'ya gidip de Machu Picchu'yu görmeden olmaz. İnka Dili'nde 'gençlik dağı' anlamına gelen Machu Picchu, 500 yıl önce kurulmasına rağmen kıtaya gelen İspanyollar tarafından keşfedilememiş ve yüzyıllarca saklı kalmış. İnka Uygarlığı'nın gizemlerine ev sahipliği yapan ve And Dağları'nın tepesinde denizden tam 2400 m yükseklikte kurulu bulunan Machu Picchu antik kenti, başınızı döndürecek kadar güzel ve sırlarla dolu.