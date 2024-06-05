Diyetsiz 1 haftada 5 kilo verin!
Haziran ayı ile birlikte yaz mevsimine girmiş bulunuyoruz. Konu kilo vermeye gelince izlenebilecek yollar, diyet listeleri saymakla bitmiyor.
Diyetlerden zayıflama çaylarına kadar her gün yeni bir yöntem karşımıza çıkıyor.
Kilo vermek ve kısa zamanda fit bir vücuda kavuşmak için sabırsız olabilirsiniz.
Hızlı kilo vermek isteyebilirsiniz anca bu süreçte hem hızlı hem de kalıcı olmasını sağlamak çok önemli.
STREÇ FİLM İLE ZAYIFLAMA
Hızlı kilo vermek istiyorsanız zayıflama ürünlerine para harcamanıza gerek yok. Sadece streç film kullanarak kısa sürede kilo vermeye ve sıkılaşmaya ne dersiniz? İşte streç filmle zayıflama taktiği...
STREÇ FİLMLE NASIL ZAYIFLANIR?
Hızlı zayıflatıcı etkisi ile son dönemin popüler kilo verme uygulamalarından biri olan streç film ile zayıflamak için yapmanız gereken çok basit.
Streç film ile vücudunuzda zayıflamak istediğiniz bölgeyi sararak 1-2 saat bekletmeniz yeterli.
Böylece incelmesini istediğiniz bölgeyi terleterek kilo vermeye başlayabilirsiniz.
Hatta dilerseniz spor yapar yaparken spor yaparken de streç film kullanarak kilo vermenizi hızlandırabilirsiniz.
Streç film kullanırken özellikle çok sıkı sarmamaya ve bol bol su içmeye dikkat etmelisiniz.
GÖBEK YAĞLARINA ELVEDA!
Özellikle göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak hepimizin hayali olduğuna eminiz. Bu hayali streç film ve bölgesel yağ yakımı için kullanacağımız birkaç malzeme ile gerçekleştirebiliriz.
Streç filmle göbek yağlarınızı eritmek için kullanabileceğiniz malzemeler:
Streç film
E vitamini yağı
Çekilmiş kahve veya deniz tuzu
İncelmesini ve sıkılaşmasını istediğiniz göbek bölgenize öncelikle E vitamini ile masaj yapın. Daha sonra göbek bölgenize fazla sıkmadan streç filmi sararak 1-2 saat bekleyin. Ardından streç filmi çıkararak kahve veya deniz tuzu ile peeling masaj yapabilirsiniz. Peeling'in ardından soğuk bir duş alabilir ve vücudunuzu nemlendirebilirsiniz. Bu taktiği kol ve bacaklar için de kullanabilirsiniz.
SELÜLİTLERİNİZDEN KURTULMAK İÇİN STREÇ FİLM!
Streç film sadece yağ yakmanıza değil ayrıca pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza da yardımcı olur.
Size yardım edecek malzemeler:
3-4 damla biberiye yağı
1 çay kaşığı susam yağı
1 çay kaşığı portakal yağı
10 damla kekik yağı
Streç film
Bir cezveye tüm yağları ekleyelim. Daha sonra soğumaya bırakalım. Hazırladığınız karışımı vücudunuza sürdükten sonra selülit olan bölgeleri iyice keseleyelim. Streç filmi keselediğiniz bölgeye sararak 15-20 dakika bekleyelim. 2 dakikada bir selülitli bölgelere hafifçe bastıralım. Son olarak streç filmi çıkarıp vücudumuzu soğuk bir duş ile arındıralım. Bu uygulamayı birkaç hafta düzenli aralıklarla yaptığınızda ortaya çıkan sonuca çok şaşıracaksınız.