Diyetsiz 1 haftada 5 kilo verin!

İncelmesini ve sıkılaşmasını istediğiniz göbek bölgenize öncelikle E vitamini ile masaj yapın. Daha sonra göbek bölgenize fazla sıkmadan streç filmi sararak 1-2 saat bekleyin. Ardından streç filmi çıkararak kahve veya deniz tuzu ile peeling masaj yapabilirsiniz. Peeling'in ardından soğuk bir duş alabilir ve vücudunuzu nemlendirebilirsiniz. Bu taktiği kol ve bacaklar için de kullanabilirsiniz.