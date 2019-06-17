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17 Haziran 2019 12:46 | Pazartesi

Ziraat Bankası enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi uygulaması başlattı

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu

Ziraat Bankası, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü müşterilerin kullanımına sundu.

Banka, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine avantaj sağlayacak "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sunuyor. 

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ile gelecek dönemde enflasyon oranlarında ve finansman koşullarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda vatandaşların mevcut konut ihtiyaçlarını daha fazla ötelemeksizin istedikleri zamanda ve en uygun maliyetle ev sahibi olmaları hedefleniyor.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünü, özellikle gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandı. Bu ürüne ilişkin faiz oranı ilan edilen Enflasyon Oranı (TÜFE) + Banka Tarafından Belirlenecek Marj Oranı toplamından oluşacak ve kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecek.

Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek. Erken kapama/ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacak. Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecek.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi işlemlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan TÜFE Endeksi dikkate alınacak.

Kredi kullandırım işlemlerinde TÜİK tarafından açıklanan en güncel TÜFE yıllık yüzde değişim oranı esas alınacak. Bu kapsamda Enflasyona Endeksli Konut Kredisinde faiz oranını, en son açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranına bankaca belirlenen marj oranının eklenmesi ile hesaplanacak.

Bu faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek 6 veya 12 aylık periyotlarda, enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek. Sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı güncellemesi yapılırken, içinde bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranı esas alınacak.

Bu çerçevede bankaca Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı; 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlendi.

(AA)

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