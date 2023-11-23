23 Kasım 2023 Perşembe 14:44:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 14:44:00
Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesine çıktı
Kaynak: AA
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Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 36 milyar dolar artarak 134,5 milyar dolarla 9 yılın zirvesine çıktı.
Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 36 milyar dolar artarak 134,5 milyar dolarla 9 yılın zirvesine çıktı.
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