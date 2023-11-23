VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı
X platformunda paylaşılan bağlantılarda başlıklara yeniden yer verilecek
Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesine çıktı
"Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" yarın başlıyor
"2028'e kadar 1006 kilometre yeni otoyol yatırımı gerçekleştireceğiz"
300 bin genç aynı anda kitap okuyacak
23 Kasım 2023 Perşembe 14:18:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 14:18:00

TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar

Kaynak: AA

ABONE OL

Kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan duyuruda, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye iş yerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oranın, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edildiği hatırlatıldı.

Referans oranın, 32-45 gün vadeli Türk lirası (TL) mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde 10 fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplandığı ve her ayın sondan 5. iş günü ilan edildiği belirtilen duyuruda, referans oranın, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde 5'ten fazla değişmesi halinde güncellendiği kaydedildi.

Duyuruda, "Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır. Buna göre, kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir. Aralık ayı için referans oran, ayın sondan 5. iş günü olan 24 Kasım 2023'te ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : merkez bankası kredi kartı faiz
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX