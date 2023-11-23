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23 Kasım 2023 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 11:00:00

Merkez Bankası faiz artırdı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

TCMB/PPK, Kurulun, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiğini, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını bildirdi.

Etiketler : tcmb küresel piyasalar para politikası
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