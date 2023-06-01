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01 Haziran 2023 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 08:00:00

EYT'de dikkat çeken avans detayı!

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EYT yasasında yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, emekli olanların izin hakları İş Kanunu'yla koruma altında bulunuyor. Önceki döneme ait kullanılmayan izinlerin parasını alan EYT'liler aynı işyerinde devam ettiğinde bir yılı doldurduktan sonra izne hak kazanacak, yıllık izin süresi 14 günden başlayacak. İşte detaylar...

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasıyla emekli olanların da "ücreti, hafta tatili, yıllık izni" İş Kanunu'yla koruma altında bulunuyor. Çalışanların yıllık izne hak kazanmasında bir yıllık çalışma süresi dikkate alınıyor.

EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edenlerin yıllık izinleri de kıdeme göre belirlenecek. Önceki döneme ait kullanılmayan izinlerin parasını alan EYT'liler aynı işyerinde devam ettiğinde bir yılı doldurduktan sonra izne hak kazanacak, yıllık izin süresi 14 günden başlayacak.

İzin parasını almadan çalışmaya devam edenler ilk defa çalışmaya başladıkları tarihe göre hak kazandıkları sürede izin hakkını kullanmaya devam edecek.

Emekli olup sonra başka işyerinde çalışan EYT'lilerin yıllık izin süreleri ilk defa bir işyerinde çalışmaya başlayanlar gibi 14 gün uygulanacak. Yeni işteki çalışma süreleri 5 yılın sonunda 20 güne çıkacak.

Etiketler : Emeklilikte yaşa takılanlar EYT İzin parası
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