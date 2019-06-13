Anadolu Üniversitesi’nden Açıköğretim öğrencilerine yaz okulu müjdesi geldi. Bunun üzerine öğrenciler AÖF yaz okulu kayıt nasıl yaptırılır? AÖF yaz okulu nasıl olacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Öğrencilere öğrenimlerini belirlenen süreden önce tamamlama fırsatı verecek olan AÖF yaz okulunda bütünleme sınavı talepleri de karşılanacak. Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıyor. AÖF yaz okulu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU NASIL OLACAK?

Açık ve uzaktan eğitimde Türkiye’nin dünya markası Anadolu Üniversitesi, bir ilke daha imza atıyor. Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıyor. Yaz okulu, öğrencilerimize öğrenimlerini belirlenen süreden önce tamamlama fırsatı vereceği gibi, bütünleme sınavı taleplerinin de karşılanması anlamına geliyor.

Yaz okuluna, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek. Yaz okulu uygulaması mezuniyet aşamasına gelmiş fakat eksik derslerinden dolayı mezun olamayan öğrencilere; bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalan öğrencilere; dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak. Yaz okulu ayrıca bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı Usul ve Esaslar gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacak.

AÖF YAZ OKULU KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilecek.11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatonun onayıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.