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13 Haziran 2019 11:35 | Perşembe

Anadolu AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu dersleri neler?

Anadolu AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu dersleri neler? sorularının yanıtları tüm Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları az önce açıklandı. Heyecanla beklenen AÖF sonuçları önce mobilde daha sonra otomasyon sisteminde yer aldı. Anadolu Üniversitesi final sonuçlarının ardından öğrenciler AÖF yaz okulunu araştırmaya başladılar. Yaz okuluna, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecekler. Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilecekler. Anadolu AÖF yaz okulu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi, bir ilke daha imza atıyor. Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıyor.  24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen AÖF final sınavı sonuçları az önce açıklandı. AÖF sonuçları önce mobilde daha sonra otomasyon sisteminde yer aldı. Yaz okulu, öğrencilerine öğrenimlerini belirlenen süreden önce tamamlama fırsatı vereceği gibi, bütünleme sınavı taleplerinin de karşılanması anlamına geliyor. Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek.  Anadolu AÖF yaz okulu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPTIRILIR? 

ANADOLU AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? 
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. 

AÖF YAZ OKULU DERSLERİ NELER?
Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilecek.11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatonun onayıyla belirlenecek.  Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.

YAZ OKULUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Yaz okuluna, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek. Yaz okulu uygulaması mezuniyet aşamasına gelmiş fakat eksik derslerinden dolayı mezun olamayan öğrencilere; bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalan öğrencilere; dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak. Yaz okulu ayrıca bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı Usul ve Esaslar gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacak.

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