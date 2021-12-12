İsveç'ten PKK/PYD'ye skandal destek!

Geçtiğimiz günlerde İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve heyeti skandal bir görüşmeye imza attı. Linde ve heyet, törer örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sözde Suriye Demokratik Meclisi Eşbaşkanı Elham Ahmed ile bir araya geldi.

MADDİ YARDIM YAPILACAK

Görüşme sonrasında Twitter'dan paylaşım yapan Linde, "Kuzeydoğu Suriye'de yaşananlar hakkında Elham Ahmet ile samimi bir görüşmeyi takdir ediyoruz. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" sözlerine yer verdi. Görüşme sonrasında örgüye maddi yardım yapılmasına karar verildi.

BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Elham Ahmed, ABD müttefikini Suriye Demokratik Güçlerinin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi'nin sözde eşbaşkanı. Ahmed'in İsveç'e yaptığı ziyaret ile ilgili bir açıklama geldi.