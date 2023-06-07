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07 Haziran 2023 Çarşamba 12:31:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 12:31:00

Ukrayna: Herson bölgesinde selin yoğunluğu azalıyor

Kaynak: AA

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Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, bölgede Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu oluşan selin yoğunluğunun azaldığını bildirdi.

Prokudin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahovka Barajı'nın patlatılması nedeniyle bölgede oluşan sel durumunu değerlendirdi.

Bölgede dün gece olağanüstü olayların kaydedilmediğini belirten Prokudin, "Selin yoğunluğu azalıyor ancak barajdaki ciddi hasar nedeniyle su gelmeye devam ediyor. Tahminlerimize göre su seviyesi 20 saatte bir metre daha yükselecek." dedi.

Prokudin, bu sabah itibarıyla Herson bölgesindeki Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısındaki 1852 evi su bastığını, 1457 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Başkan Prokudin, bölgeden toplam 40 bin kişinin tahliye edilmesi gerektiğini kaydetti.

Herson bölgesinden geçen Dinyeper'in bir yakası Rusya'nın kontrolünde bulunuyor.

Rusya'nın kontrolündeki Novaya Kahovka şehrinin Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, yerel basına, şehirde su seviyesinin yavaş yavaş düşmeye başladığını ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Etiketler : Prokudin Herson bölgesin Dinyeper
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