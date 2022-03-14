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14 Mart 2022 Pazartesi 10:33:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 10:33:00

Kosova Başbakanı Kurti: Türkiye'nin oyu her zaman ülkemizin lehine

Kaynak: Milliyet

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Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği talebini yineleyen Kosova Başbakanı Albin Kurti, 'Türkiye'nin, Kosova'nın bağımsızlığı öncesinde, sırasında ve sonrasındaki rolünden dolayı da çok müteşekkiriz. Türkiye, bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülkeler arasında... Tüm uluslararası ortamlarda Türkiye'nin oyu her zaman Kosova lehineydi' dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "Balkan Altılısı" olarak bilinen 6 ülkede (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan), Moskova'nın etkisi ve kontrolü altındaki farklı aktörlerin Rus hegemonyasını yaymaya çalıştığı "hibrit bir savaş" olduğunu belirtti.

Milliyet'e konuşan Başbakan Kurti, Belgrad'ın ve Bosna'daki Sırpların çatışmayı bölgeye yaymak için Kremlin tarafından kullanabileceği uyarısını yaparken, ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) ile NATO üyeliği talebini de yineledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını başından beri kınadıklarını belirten Kurti, "Ancak Sırbistan'ın Nis şehrinde Rus İnsani Merkezi, Belgrat'ta Sputnik'in bölgesel merkezi var. Bosna'daki Sırp entitesi de Kremlin'in vekili rolünü oynuyor. Sırbistan'ın ve Bosna'daki Sırp entitesinin çatışmayı yaymak için Kremlin tarafından kullanılabileceğine inanıyorum. Çünkü onlar, şiddetli bir nüfuz kurma amaçlı bölünmeyi tetikleyen yeni bir Yalta Konferansı üretmek istiyor. Bu yüzden, bence genel olarak Batı Balkan Altılısı fakat özellikle de Kosova, tehlike altında" dedi.

AB PARASI, RUS SİLAHI

Sırbistan'ın, Rusya ve Belarus'la olan askeri yakınlığına dikkati çeken Başbakan Kurti, "Sırbistan, 10 yıldan fazla bir süredir AB'nin parasını, Rusya'nın da silahlarını istiyor. Rusya ve Belarus'tan askeri ekipman almayı da sürdürüyor. Umuyorum AB, Belgrad'a AB değerleri olmadan AB fonlarının verilmeyeceğini en kısa zamanda söyler" ifadesini kullandı.

Kurti, "Sırbistan, milli gelirinin yüzde 3'ünü askeri ekipman ve eğitimlerine ayırmış durumda. 14 adet Mig-29 savaş uçağına sahip ve bunun 8'i Belarus'tan, 6'sı ise Rusya'dan hibe... Sırbistan ve Rusya arasındaki bağlantılar geniş ve derin, bence güvenlik ve uzun dönemli sürdürülebilir barış için, tüm Batı Balkan Altılısı en kısa zamanda AB ve NATO'ya katılmalı" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN DESTEKLEMEDİĞİ BİR DURUM OLMADI'

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kosova'nın NATO üyeliği için gösterdiği destek bizim için çok önemli ve müteşekkiriz. Türkiye'nin, Kosova'nın bağımsızlığı öncesinde, sırasında ve sonrasındaki rolünden dolayı da çok müteşekkiriz. Türkiye, bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülkeler arasında... Tüm uluslararası ortamlarda Türkiye'nin oyu her zaman Kosova lehineydi. Bu açıdan, Kosova'nın bir şey istediği ve Türkiye'nin desteklemediği bir durum hiç olmadı... Türkiye ile ilişkilerimizi derinleştirmeyi ve genişletmeyi çok istiyoruz."

Etiketler : Kosova Başbakanı Albin Kurti ab türkiye
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