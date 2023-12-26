İsrail'in saldırılarında Gazze'de öldürülenlerin sayısı 21 bine yaklaştı
Kaynak: AA
İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 bin 915 kişi öldü, 54 bin 918 kişi yaralandı. Son 24 saatte 241 kişi hayatını kaybetti. 382 kişi yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısı artıyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 241 artarak 20 bin 915'e yükseldiğini ve 54 bin 918 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusu, Gazze'de saldırılarını sürdürdü
TÜBA "Filistin-İsrail Savaşı Raporu"nu paylaştı
İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
- İsrail askerlerine, savaşma yaşındaki tüm erkekleri öldürme emri verilmiş
- Gazze'de öldürülenlerin sayısı 21 bine yaklaştı
- Azerbaycan, Fransız Büyükelçiliğinin iki çalışanını sınır dışı etme kararı aldı
- BM Filistin Özel Raportörü, Netanyahu'nun sözde "gönüllü göç" planının suç olduğunu vurguladı
- Netanyahu, Mossad Başkanı'nın güvenlik toplantılarına katılmasını engelledi
- İsrail ordusu, Gazze'de saldırılarını sürdürdü