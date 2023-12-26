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26 Aralık 2023 Salı 15:24:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 15:24:00

İsrail'in saldırılarında Gazze'de öldürülenlerin sayısı 21 bine yaklaştı

Kaynak: AA

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İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 bin 915 kişi öldü, 54 bin 918 kişi yaralandı. Son 24 saatte 241 kişi hayatını kaybetti. 382 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısı artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 241 artarak 20 bin 915'e yükseldiğini ve 54 bin 918 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Etiketler : israil saldırı gazze
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