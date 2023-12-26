İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısı artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 241 artarak 20 bin 915'e yükseldiğini ve 54 bin 918 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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