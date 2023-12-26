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TÜBA "Filistin-İsrail Savaşı Raporu"nu paylaştı
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26 Aralık 2023 Salı 14:38:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 14:38:00

TÜBA "Filistin-İsrail Savaşı Raporu"nu paylaştı

Kaynak: AA

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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Filistin-İsrail çatışmasının yaşandığı bölgede, savaş suçlarının kayıt altına alınması için rapor hazırladı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Akademinin Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunca derleme yöntemiyle hazırlanan "TÜBA Filistin-İsrail Savaşı Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, geleceğin dünyasını sağlıklı şekilde inşa etmek üzere çalışan bilim insanlarının toplumsal ve uluslararası olaylardaki değerlendirmelerinin insanlık için önemine değinilerek, bilim insanlarına uygulanabilecek saldırı, baskı ve zorlama girişiminin asla kabul edilemeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, işgal edilen vatanlarında yaşam mücadelesi veren Filistin halkına uluslararası düzeyde destek açıklaması yapan kişi ve kuruluşların baskılandığı, sorgulandığı, demokratik olmayan ortamlara şahit olduklarını bildirdi.

Filistin'de yaşanan insanlık dışı katliamları gündeme getirmek ve barışın tesisi için hangi yaklaşım ve yöntemlerin izlenebileceğine dair önerileri içeren akademik çalışmaların gerekli olduğuna işaret eden Şeker, "Hazırladığımız rapor, akademik özgürlüklere olan desteğimizi, bölgenin ve insanlığın barışına gösterdiğimiz özeni, yaşam hakkının kutsallığına olan inancımızı odağa alarak, bölgede yaşanan savaş suçlarının kayıt altına alınması ve bu tür katliamların bir daha yaşanmaması için değerli." ifadesini kullandı.

Raporu, İsrail'in soykırıma varan saldırılarını seyreden ülkelerin yöneticileri ve akademik camianın önüne koyarak, tabloyu objektif şekilde tarihe not düşmek ve bir daha da tekrarlanmaması için derlediklerini belirten Şeker, giderek büyüyen ateşin bölge ve dünya barışı için riskler içerdiği gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret etti.

Şeker, konunun akademik açıdan irdelenmesinin bir insanlık görevi olduğuna dikkati çekerek, 21. Yüzyıl'da dünyanın gözü önünde yaşanan işgal, sürgün ve katliamların tarihte bir utanç tablosu olarak yer alacağını belirtti.

Etiketler : türkiye bilimler akademisi filistin israil savaş rapor
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