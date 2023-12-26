Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a da kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "El-Amsi" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında "Ebu Zerka", güneyinde "Neccar" ailelerine ait iki evi vurdu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresini de bombalayan İsrail ordusu, kent merkezini hedef alan top atışlarına devam etti.

İsrail savaş gemileri Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısını bombalarken, İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunu yoğun şekilde top atışına tuttu.

İsrail savaş uçukları, Megazi Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah'ı hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İSRAİL ORDUSU, FİLİSTİN KIZILAYI'NIN HAN YUNUS'TAKİ MERKEZİNE SALDIRI DÜZENLEDİ



Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus kentinde Filistin Kızılayına ait merkezin üst katlarına topçu atışıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı merkezde, İsrail saldırısı nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u bu ayın başında "savaş alanı" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail ordusu bölgeye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırırken, kara birlikleriyle de Han Yunus'un bazı bölgelerini işgal etti.

İSRAİL ORDUSU BATI ŞERİA'DAKİ NUR ŞEMS MÜLTECİ KAMPI'NA BASKIN DÜZENLEDİ



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bölgeye çok sayıda askeri araç ve buldozerle baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir binanın çevresini kuşatarak içinde bulunan bir daireyi "Energa" füzesiyle bombaladı.

Kampta Filistinlilere ait mülkleri yıkan İsrail güçleri, sokaklara ve altyapıya da zarar verdi.

İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışma çıkarken, Nur Şems Mülteci Kampı'nın birçok mahallesinde patlama sesleri duyuldu.

FHKC YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar, Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki evine düzenlenen baskınla İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Cerrar, İsrail güçleri tarafından daha önce de defalarca gözaltına alınmıştı.

Yaşanan gelişmelere ilişkin İsrail makamlarından ise resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na sık sık baskınlar düzenleyerek yolları tahrip ediyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor.

Baskın gerçekleştirdiği bölgelerde meydanları ve anıtları da hiçbir neden göstermeden yıkan İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve araçları da kullanılamaz hale getiriyor.

İSRAİL ORDUSU: SON 24 SAATTE GAZZE'DE 100'DEN FAZLA YERE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİK



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'de 100'den fazla yere saldırı düzenlediği bildirildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 674'e ulaştı.

Saldırılarda öldürülenlerin en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ünü de kadınlar oluşturuyor. İsrail'in saldırılarında 54 bin 536 kişi de yaralandı.