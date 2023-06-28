VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski ABD Başkanı Trump seçildiğinde ideolojik grupların ülkeye girişini yasaklayacağını söyledi
İspanya'da yazın ilk aşırı sıcak hava dalgası iki kişinin ölümüne neden oldu
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sessiz kurbanları hayvanları kurtarma operasyonları sürüyor
Kovid-19'un ardından maskelerini çıkaran Japonlar, yeniden gülümsemeyi öğreniyor
Dünya Bankası deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman paketini onayladı
Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nu aşağıladı: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday olamazdı
28 Haziran 2023 Çarşamba 11:15:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 11:15:00

Fransa'da bir gencin polis ateşiyle ölümünün ardından birçok araç ateşe verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da Nanterre kentinde dün polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesiyle başlayan olaylarda 13 kişi gözaltına alındı.

Olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi.

İtfaiyeciler yangınlara müdahale ederken kentin farklı mahallelerinde gençler ve polis arasında arbede yaşandı.

Belediye binası ve bir okulda da yangın çıkarken toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Olay

Nanterre'de dün içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca polis ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü ölmüştü.

Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı

Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.

Etiketler : Nanterre Fransız siyasetçiler Fransa
Gazapizm'le yeniden

Gazapizm'le yeniden
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Reklam zengini

Reklam zengini
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX