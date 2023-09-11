Fas'ta deprem felaketi: Can kaybı artıyor
Kaynak: AA
Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e yükseldi
Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi.
Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.
İçişleri Bakanlığı, dünkü açıklamasında, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin yaralandığını bildirmişti.