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11 Eylül 2023 Pazartesi 18:29:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 18:29:00

Fas'ta deprem felaketi: Can kaybı artıyor

Kaynak: AA

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Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e yükseldi

Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi.

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı, dünkü açıklamasında, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Etiketler : FAS DEPREM CAN KAYBI
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