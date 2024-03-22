Dünyadan Rusya'daki saldırıyı kınama

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı. Terör saldırısında, 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin ülkelerden kınama mesajları geldi.

TÜRKİYE'DEN RUSYA'DAKİ SALDIRIYA KINAMA



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Moskova'daki terör saldırısını kınadı. Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

Saldırı sonrası ilk temas: Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü

Türkiye'den Moskova'daki saldırıya kınama!

AZERBAYCAN



Azerbaycan, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Moskova'da düzenlenen korkunç saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Masum kurbanların ailelerine, Rusya Federasyonu halkına ve hükümetine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör mağduru bir ülke olarak Azerbaycan, terörün her türlü biçimini ve tezahürünü kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

KIRGIZİSTAN



Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki terör saldırısına yönelik açıklama yayımladı.

Açıklamada, terörizmin, tüm biçimleri ve tezahürleriyle, uluslararası barışa, güvenliğe ve istikrara yönelik en ciddi tehditlerden birini temsil ettiği ifade edilerek, "Mübarek Ramazan ayında gerçekleştirilen bu insanlık dışı terör saldırısından etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CAPAROV PUTİN'E TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ



Öte yandan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Caparov, mesajında, "Bu suçu şiddetle kınıyoruz, bu kötülüğe etkin bir şekilde mücadeleye yönelik çalışmalarınıza desteğimizi ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

İRAN



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

Moskova'daki terör eylemini şiddetle kınadığını belirten Abdullahiyan, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Rusya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Abdullahiyan, "Teröre karşı ortak ve etkili bir mücadele, uluslararası toplumun ciddi ve ayrımcı olmayan eylemlerini gerektirir." ifadelerini kullandı.

Rusya'da terör saldırısı!