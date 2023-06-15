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15 Haziran 2023 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 11:15:00

ABD Ulusal Müzik Yayıncıları Birliğinden Twitter'a "telif hakkı" davası

Kaynak: AA

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ABD'deki 17 müzik yayıncısı, yaklaşık 1700 şarkının telif hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Twitter'a dava açtı.

BBC'nin haberine göre, müzik yayıncılarını temsil eden Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (NMPA), 250 milyon dolardan fazla tazminat talebinde bulundu.

Yaklaşık 1700 şarkının telif hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan davada NMPA, Twitter'ın kar amacıyla "ihlale izin verdiğini ve teşvik ettiğini" öne sürdü.

NMPA Başkanı David Israelite yaptığı açıklamada, "Twitter, milyonlarca şarkıyı lisanslamayı reddeden tek büyük sosyal medya platformu." dedi.

NMPA, telif haklarını ihlal eden sosyal medya platformunun, lisanslar için ödeme yapan TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi rakipleri karşısında "haksız avantaj" sağladığını kaydetti.

Twitter'ın Ekim 2022'de el değiştirerek Elon Musk'a satılmasının ardından, telif haklarının ihlalinde olumlu gelişme yaşanmadığı belirtildi.

NMPA, aralarında Sony Music Publishing, BMG Rights Management ve Universal Music Publishing Group'un da olduğu 17 müzik yayıncısını temsil ediyor.

Etiketler : twitter telif hakkı abd ulusal müzik yayıncıları birliği
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