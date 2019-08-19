Yağış mağduru İstanbul Eminönü esnafının zararı 5 milyon TL

İstanbul'da önceki gün yağan yağmurdan en çok etkilenen Eminönü altgeçidi esnafı oldu. Eminönü ve tramvay altgeçidindeki dükkânları ve malları su altında kalan esnaf dün kullanılamaz hale gelen mallarını toplayıp çöpe attı. Zabıta ekipleri her iki altgeçidin giriş ve çıkışlarını kapatarak vatandaşların içeri girmesini engelledi. Eminönü altgeçidinde 22 yıldır esnaflık yapan Rıza Çalışkan iki altgeçitte yaklaşık 5 milyon TL zarar olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

ÇOĞUNU KURTARAMADIK

"Buraya bir insan boyunda su girdi. Kurtaramadığımız mal çok oldu. Benim 100 bin liraya yakın zararım var. Belediye başkanı açıklamasında 'zarar karşılanacak' dedi. Ama ne olur bilmiyoruz." Tramvay altgeçidi esnafı Abdullah Hiçyılmaz "Burada bizi yağmur suyu vurmadı, pompadan gelen su vurdu. Burası bomba gibi patladı, su doldu içeri. Mermerler havaya uçtu. Allah'tan çoluk çocuk yoktu burada. 2 milyon TL zararı var altgeçidin" ifadesini kullandı.











