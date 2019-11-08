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08 Kasım 2019 Cuma 09:19:17 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 09:23:41

Veli Ağbaba TBMM’ye soktu ailesi cenazesini sahiplenmedi

Resulayn’da öldürülen YPG’li terörist Özge Aydın’ın cenazesini ailesi almak istemedi. CHP’li Veli Ağbaba, Özge Aydın ile Meclis’te basın açıklaması yapmıştı.

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde Resulayn'da, hafta başında Mehmetçiğe uzaktan kumandalı bomba ile saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri, 600 bin lira ödüllü turuncu listede aranan Özge Aydın'dı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve dönemin CHP Muğla Milletvekili olan Nurettin Demir, 3 Aralık 2012'de, Ankara'da terör suçundan gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği üyesi öğrenciler ve aileleriyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenlemişti. Ağbaba tarafından Meclis'e sokulan ve o dönemde öğrenci olan Aydın, toplantıda ellerini steteskopla bağlayarak, tutuklu terör örgütü yandaşı tıp öğrencileri için destek istemişti. CHP'li Ağbaba dün Twitter'dan yaptığı açıklamada Meclis'te, teröristle yaptığı basın toplantısını savunurken Demir ise "O tarihlerde TBMM Cezaevleri Komisyonu üyesiydim. Her gün farklı düşüncelerde yüzlerce insan TBMM'de ziyaret ediyordu.Özge Aydın'ı tanımıyorum. Ziyaret gelenlerin terörist olup olmadığını bilme şansım yok" dedi.
 
Aydın'ın cenazesini ise ailesi sahiplenmedi. Sabah'ın haberine göre, Muğla'da yaşayan ailenin yetkililere, kızlarının cenazesini teslim almak istemediklerini bildirdikleri öğrenildi.
 
PKK'nın bomba ve silah eğitimi verdiği taşeron yapılanması Devrimci Komünarlar Partisi (DKP-Birlik) üyesi Aydın'ın, Ankara'da tıp fakültesindeyken örgütle tanıştığı, 2015'te mezun olduktan sonra doktor olarak atandığı Ağrı'da örgütün dağ kadrosuna katıldığı ortaya çıktı. Aydın'ın irtibatları inceleniyor.
 
CHP'li Veli Ağbaba'nın YPG'li teröristle Meclis'te yaptığı basın toplantısına ilişkin siyasilerden de tepki geldi:
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: CHP bu olayla teröristlere destek olduğunu kanıtladı. Bu insanları Meclis'e kadar sokmak söylediğiniz ve desteklediğiniz olayın aleni göstergesi ve delilidir.
 
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bu teröristin CHP ile ilişkisi ne düzeydedir? Bu basın toplantısı kişinin terör örgütüne üye olduğu bilinerek yapıldıysa, TCK 314, 220. Maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu'nun 3. Maddesi uyarınca terör örgütüne yardım ve yataklık etmek anlamına gelir, suçtur.
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 'Hayatında hiç silah görmedi' dediği kişi, YPG saflarında askerlerimize pusu kurarken öldürüldü. Veli Ağbaba, 82 milyon vatandaşımızdan özür dilemelidir.
 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: Biz Ağbaba'nın cemaziyelevvelini biliyoruz. Ama bu bardağı taşıran son damla. Masum öğrenci diye Meclis kürsüsüne getirdiği kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

(Sabah)

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