CHP'li Özel'den TBMM'de terörist ağırlayan Veli Ağbaba'ya destek: Sonuna kadar arkasındayız!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mehmetçik tarafından Suriye'de etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Özge Aydın'ı TBMM'de ağırladığı ortaya çıkan Veli Ağbaba'ya destek açıklaması yaptı. Özel, "Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın sonuna kadar arkasındayız dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özel, kamuoyunda büyük tepki toplayan 'PYD'li teröristin CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de ağırlanması skandalı'na ilişkin konuştu.
Ağbaba'ya destek veren Özel, özetle şu ifadeleri kullandı:
“7 yıl önce Tıp Fakültesi öğrencileri tutuklanmış, Tıp Fakültesi öğrencileri dertlerini anlatmaya Meclise gelmişler.
‘Arkadaşlarımız tutuklandı, onlara destek olmak istiyoruz’ demişler.
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın sonuna kadar arkasındayız” diye cevap verdi.
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