Fırat'ın doğusu neresi? Fırat'ın doğusu harita

Fırat'ın doğusunda Pınar Barışı Harekatı başladı. Teröristleri etkisiz hale getirmek için harekat 16:00'da başladı. Fırat'ın doğusu neresi? merak ediliyor. Harekatın yapıldığı bölgede hangi illerin yer aldığı araştırılıyor. Fırat'ın doğusu neresi? sorusunun yanıtı ve Fırat'ın doğusunun haritadaki yeri haberimiz içerisinde yer alıyor. Pınar Barışı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad'daki hedefler bombalanıyor.

FIRAT'IN DOĞUSU NERESİ?

Fırat’ın doğusu, Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Suriye toprakları ifade ediyor. Bilindiği üzere Türkiye’den doğan ve Suriye topraklarına ulaşan Fırat nehri Suriye’nin kuzeyinden girip, yine Suriye üzerinden Irak’a giriş yapmakta ve buradan Basra Körfezi’ne dökülmektedir. Nehrin Suriye topraklarındaki doğu kesimi aynı zamanda Türkiye’nin güneyindeki kara sınırının en uzun kısmıdır.

Fırat Nehri'nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Ayn El Arab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor.

FIRAT'IN DOĞUSU HARİTA

Fırat'ın doğusu aşağıdaki haritada sarı renkli taranmış bölge oluyor: