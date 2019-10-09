Tel Abyad nerede? Tel Abyad haritası haberimizde

Tel Abyad'daki hedefler Obüs ile vuruluyor. AA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.

PINAR BARIŞI HAREKATI BAŞLADI

Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuk gereğince icra ediliyor

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor. Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

TEL ABYAD NEREDE?

Tel Abyad, Balıh Nehri boyunca yer alan ve idari olarak Rakka Valiliği'ne ait Suriye şehridir. Kürt, Arap, Ermeni ve Türkmen'lerden oluşan 200.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Osmanlı döneminde Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesiyle aynı idi. Günümüzde kent Rojava Özerk Bölgesinin, Kobanê Kantonuna bağlı bir kenttir.

TEL ABYAD HARİTASI