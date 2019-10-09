Fırtına Obüsü nedir? Fırtına Obüsü menzili ne kadar? merak ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatıldı. Barış Pınarı Harekatı, Surelayn'da başladı. YPG mevzileri Fırtına Obüsü ile vuruluyor. Fırtına Obüsü nedir? Fırtına Obüsü menzili ne kadar? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

FIRTINA OBÜSÜ NEDİR?

Kundağı motorlu topçu silah sistemi olan fırtına obüsü, tamamıyla Türkiye üretimidir. Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki 1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nda tasarımı, prototip ve seri üretimi tamamen yurt içinde, Türk mühendisleri ve Türk işçisi tarafından yapılıyor.

FIRTINA OBÜS Projesi ilk olarak 1995 yılında ; daha önce M44-T, M52-T projelerinden elde edilen tecrübelerden faydalanarak başlatılmıştır.

Proje kapsamında ilk prototip 1997 yılında gün yüzüne çıkmıştır ve azami menzili 30 km’dir. Ancak menzili yetersiz görülüp 2000 senesinde yeni üretilen sitemin azami menzili 40 km’ye çıkarılmıştır. Tasarımı tamamen bilgisayar ortamında yapılmıştır.

Engebeli araziler dahil, her türlü arazide hareket etme kabiliyeti sağlayan 12 adet hidropnömatik süspansiyon ünitesini ve tekerleklerden oluşmaktadır. 21bg/t güç ağırlık oranına sahip olan obüs, uzun süreli harekâtlarda kullanıma ideal bir araçtır.Obüsün alt sistemi G.Kore’li şirket Samsung Techwin’den elde edilmiştir. Güç paketi yani motor dışında kalan tüm sistem Türkiye tarafından üretilmektedir.

Sayısal olarak, ADOP-2000 (Aselsan Atış Destek Otomasyon Sistemi) sistemine entegre edilmiştir. 9600 serisi Aselsan ürünü olan haberleşme sistemi sayesinde, frekans atlamalı sayısal telsizler vasıtasıyla emniyeti en üst seviyede seyir eder.

FIRTINA OBÜSÜ TEKNİK ÖZELLİKLER

47 ton ağırlığında

65 km hıza sahip

40km atış menziline sahip

5 mürettebat kapasiteli(Komutan,Sürücü,Nişancı,Nişancı yrd. ve Doldurucu)

52 kalibre namlulu

Poyraz mühimmat aracı sayesinde 48 mühimmat sadece 20 dakikada yüklenebiliyor.

Poyraz Fırtına'ya mühimmat yüklerken

Poyraz Fırtına’ya mühimmat yüklerken

T155 fırtına esnek, süratli, beka kabiliyeti yüksek ve elektronik harp korumalı ses ve veri haberleşmesine, atış esaslarının sürat ile takibine olanak tanır. Fırtına atış kontrol sistemi hesaplamaları ile komut alma ve gönderme yeteneklerine sahip olan obüs, hareket halinde 30sn’lik kısa bir süre içerisinde atışa hazır hale gelmektedir. M107 (HE) 18 km, M549A1 (RAP/HE) 30 km, ERFB/BB +40 km mühimmata sahip olan fırtına obüsü, Aselsan’ın geliştirmiş olduğu, Ataletsel seyrüsefer sistemi, atış kontrol bilgisayar, oto namlu yönlendirme sistemi, ilk hız ölçme radarı olmak üzere atıl kontrol sistemleri ile donatılmıştır.

Silah sisteminde, Nato standardı olan bütün cinslerdeki 155mm obüs mühimmat kullanabilmektedir. 48 adet silah payı kıt’a mühimmata sahip olup, elektrik ile çalışmakta olan otomatik mermi doldurma sistemine sahiptir. 15 saniyede 3 atış yapabilmektedir ve sürekli atışlarda 1 dakika içerisinde 2 atış yapabilmektedir. MKE tesislerinde üretilen obüs, monoblok olarak imal edilmiş 52 çap uzunluğunda, 23 lt yanma odası hacmine sahip olan bir namlu ile donatılmıştır.

Fırtına obüsü, sahip olduğu sistem sayesinde, mevzi koordinatlarını 17.5 mm doğrulukla, mevzi rakımını ise 10m doğrulukla tespit etmektedir. Tevcih hattı istikamet açısıysa 0.3 milyem doğrulukla tespit eder. 8-25 km arası mesafelerde, farklı namlu açılarından atılan ayrı ayrı atılan 3 mermi, hedefe aynı anda ulaşabilmektedir. Bu üç adet obüsün atış gücünü tek başına karşılayabildiğinin ispatı olarak kabul edilmektedir.