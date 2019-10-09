Barış Pınarı Harekatı başladı! Resulayn nerede, Resulayn haritada nerede?
Resulayn nerede? Resulayn haritada nerede? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. ABD askerlerinin çekildiği Resulayn'da patlama sesleri duyuldu. Bölgede duman yükseliyor. Bölgede F-16'ların görüldüğü bildiriliyor. Haberi gören vatandaşlar Resulayn nerede? Resulayn haritada nerede? sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. İşte Resulayn haritası..
Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. ABD askerlerinin çekildiği Resulayn'da patlama sesleri duyuldu. Bölgede duman yükseliyor. Bölgede F-16'ların görüldüğü bildiriliyor. Haberi gören vatandaşlar Resulayn nerede? Resulayn haritada nerede? sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Resulayn ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor
RESULAYN NEREDE?
Resulayn, Suriye'nin ilidir. Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen askeri operasyona verdiği isim olarak dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı'nda çıkarma yapılacak ilk bölgeler arasında yer alıyor.
Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.
RESULAYN HARİTA
FIRAT'IN DOĞUSU NERESİ?
Fırat Nehri'nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Ayn El Arab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor.
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