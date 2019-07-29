Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar

SURİYE'YE DEĞİL KAYITLI OLDUKLARI İLLERE GÖNDERİLECEK



1-Suriyeliler geri gönderiliyor mu?



Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor; Türkiye'nin de taraf olduğu mültecilerle ilgili Cenevre Sözleşmesi'ne ve uluslararası hukuk normlarına göre mültecilerin zulüm görme riski bulunan ve hayatlarının tehlikede olabileceği yerlere geri gönderilmemesini (non refoulement) öngörüyor. Ülkelerindeki savaş devam ettiği için ve Suriye hala güvenli bir yer olmadığı için Suriyelilerin geri gönderilmesi yasal olarak mümkün değil. Son günlerde başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'de düzensiz göçmenlerle ilgili denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, kayıtsız göçmenlerle ilgili yapılan işlemler ise 'Suriyeliler geri gönderiliyor' biçiminde algılandı.