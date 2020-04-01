Cristiano Ronaldo: Karantinadayken çok düşündüm. Kuran-ı Kerim okumaya başladım

Ya satılacak ya da uzatacak Salgın sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken Juventus, yılda 30 milyon Euro kazanan Ronaldo için planlarını belirledi. Juve, CR7’yi ya ortalama 70 milyon Euro’ya satacak ya da ya indirim isteyerek 2022’de bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak.