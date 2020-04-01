Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi
1 Nisan 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 1 Nisan 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (25-50 kg/m2 ) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile yarın (Perşembe)sabah saatlerinde kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 18°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı İZMİR °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 21°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 20°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 18°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı YOZGAT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı DÜZCE °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı SAMSUN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TOKAT °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı TRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. ERZURUM °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KARS °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MALATYA °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. VAN °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. GAZİANTEP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ŞANLIURFA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışl