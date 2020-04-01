Koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlar: Ölü sayısı 41 bin, iyileşenlerin sayısı ise 176 bin oldu

Rusya'da salgınla mücadelede sert önlemleri içeren tasarı yasalaştı. Buna göre, çok sayıda kişiye virüsün bulaşmasına neden olacaklara 12 bin 300 dolara kadar para veya 3 yıla kadar hapis, virüs nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olanlara 24 bin 600 dolara kadar para veya 5 yıla kadar hapis, 2 ve daha fazla kişinin ölümüne neden olanlara ise 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.