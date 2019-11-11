Milyonlarca kişiyi dolandırdı! Bütün dünya onu arıyor

Bitcoin furyasının patlak vermesinin ardından birçok sanal para birimi ortaya çıktı. Bunlar arasında sanal para birimi adı altında aslında bir saadet zinciri olan OneCoin de yer alıyordu. Sitemin kurucusu Bulgar vatandaşı Konstantin Ignatov, OneCoin, kısa sürede 22 milyar lira toplamış, ABD'den Türkiye'ye kaçmak isterken yakalanmıştı. Kız kardeşi Dr. Ruja Ignatova ise paralarla birlikte kayıplara karıştı.