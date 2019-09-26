Prens Selman'dan Cemal Kaşıkçı itirafı: Sorumluluk bana ait!

Vahşi cinayetten ısrarla haberi olmadığını iddia eden Muhammed bin Selman, yabancı bir TV kanalına yaptığı açıklamada, “Cemal Kaşıkçı cinayeti, ben görevdeyken gerçekleşti ve tüm sorumluluk bana ait. Ancak söz konusu plandan haberim yoktu.” dedi.