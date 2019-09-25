Kazdağları'nın 'siyah balı' dünya birincisi oldu

Geçen yıl finalist olduk ve bu bizi bayağı heyecanlandırdı. Bu sene yarışmada 'koyu bal' kategorisinde birinci olduk, bu bizi daha da heyecanlandırdı. Diğer arıcı arkadaşlarımızı da Türkiye genelinde temiz ve nitelikli bal üretimi konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz."