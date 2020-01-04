Emekliye ve memura çifte zam! İşte yeni maaşlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ocak zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 6.5, memur ve emeklilerinin maaşı da toplu sözleşme ve farkla yüzde 5.5 arttı. Hangi memur emeklisi ne kadar? İşte meslek meslek yeni maaşlar