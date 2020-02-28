  • Bist 100
    105577
  • Dolar
    6,2385
  • Euro
    6,8525
  • Altın
    326,1410
İstanbul
9 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek amacıyla Edirne'ye gidişi sürüyor Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek amacıyla Edirne'ye gidişi sürüyor
Hatay Valiliği: İdlib'de şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen aileler bu numarayı arayabilir Hatay Valiliği: İdlib'de şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen aileler bu numarayı arayabilir
Yüksek yargıdan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları Yüksek yargıdan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Hatay'da 'Hak uğrunda mücadele' konulu hutbe Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Hatay'da 'Hak uğrunda mücadele' konulu hutbe
Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında koronavirüs tespit etti Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında koronavirüs tespit etti
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon: 57 gözaltı FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon: 57 gözaltı
KKTC'deki camilerde, İdlib şehitlerine Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi KKTC'deki camilerde, İdlib şehitlerine Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi. Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag oldu UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi. Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag oldu
İdlib şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor İdlib şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor
Terör propagandası operasyonunda 11 gözaltı Terör propagandası operasyonunda 11 gözaltı
Vişegrad grubu ülkeleri martta Türkiye'yle göç zirvesi düzenleyecek Vişegrad grubu ülkeleri martta Türkiye'yle göç zirvesi düzenleyecek
Tunus'ta İlyas el-Fahfah'ın kurduğu yeni hükümet göreve başladı Tunus'ta İlyas el-Fahfah'ın kurduğu yeni hükümet göreve başladı
Sergey Lavrov, Rusya'nın İdlib yalanını tekrarladı Sergey Lavrov, Rusya'nın İdlib yalanını tekrarladı
İşglâlci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 35 Filistinliyi yaraladı İşglâlci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 35 Filistinliyi yaraladı
Diyarbakır annesi Saliha Mert: Bugün çok üzgünüz. Her şehit içime bir ateş düşürüyor Diyarbakır annesi Saliha Mert: Bugün çok üzgünüz. Her şehit içime bir ateş düşürüyor
Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası görüldü Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı Provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı
Erdoğan'dan diplomasi atağı! 4 ülke lideriyle daha İdlib'deki krizi ele alacak Erdoğan'dan diplomasi atağı! 4 ülke lideriyle daha İdlib'deki krizi ele alacak
AK Parti: Salı günü kapalı oturum yapılmasını teklif edeceğiz AK Parti: Salı günü kapalı oturum yapılmasını teklif edeceğiz
Türkiye kapıları açınca, BM dünyaya çağrı yapmak zorunda kaldı Türkiye kapıları açınca, BM dünyaya çağrı yapmak zorunda kaldı
Mansur Yavaş'ın "görevi kötüye kullanmak" suçlarından davası sürüyor Mansur Yavaş'ın "görevi kötüye kullanmak" suçlarından davası sürüyor
Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahil bölgeleri ve sınır kapılarına hareket etti Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahil bölgeleri ve sınır kapılarına hareket etti
Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam edecek Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam edecek
Son dakika... NATO'daki olağanüstü Suriye toplantısı sonrası ilk açıklama Son dakika... NATO'daki olağanüstü Suriye toplantısı sonrası ilk açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek amacıyla Edirne'ye gidişi sürüyor