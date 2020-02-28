Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek amacıyla Edirne'ye gidişi sürüyor
Esad rejiminin Türk askerine alçak saldırısı sonrası Ankara, mültecilere kapıları açtı. Göçmenler, sınıra gitmek üzere tıka basa otobüslere doluştu.
Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin, Edirne'ye gidişi devam ediyor.
İstanbul'da yaşayan düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'nde toplandı.
Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti.
AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN İZDİHAM ÇIKTI
Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.