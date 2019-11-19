Tosuncuk bakın nerede ortaya çıktı! Uruguay'da sanılıyordu
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132 bin kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lirayla kayıplara karışan ve Uruguay'da olduğu sanılan Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırıcı Mehmet Aydın, sevgilisinin yaşadığı Ukrayna’da görüldü. Mağdurlar hemen peşine düştü.
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Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Alacaklılar, kapısına dayandı.
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Kız arkadaşını ziyaret ettiği anlaşılan Tosuncuk, yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırdı. Mağdurlar ise afiş bastırıp aramaya başladı.
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BÜYÜK DOLANDIRICI MEHMET AYDIN BULANA 350 BİN DOLAR ÖDÜL
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Uruguay'da olduğu sanılan Tosuncuk'un, Ukrayna'da tatlı hayat yaşadığı anlaşıldı.