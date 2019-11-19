Tosuncuk bakın nerede ortaya çıktı! Uruguay'da sanılıyordu

132 bin kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lirayla kayıplara karışan ve Uruguay'da olduğu sanılan Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırıcı Mehmet Aydın, sevgilisinin yaşadığı Ukrayna’da görüldü. Mağdurlar hemen peşine düştü.