Zirvenin kadın savaşçıları

KAR KALINLIĞI 2 METREYİ BULUYOR

Araçla belli bir noktaya geldikten sonra ekipmanlarını yanlarına alan kadınlar, ekipteki arkadaşlarıyla kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu arıza noktalarına ulaşıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü bölgede zor anlar yaşayan ekipler, dondurucu soğuğa rağmen arızaları en kısa sürede gidermek için mücadele veriyor. Cesur kadınlar, fedakar çalışmalarıyla Hakkarililerin gönlünde taht kurdu.

Ertuş Alkan, "Yağışlı gecelerde de mesailerimiz oluyor. Arızaların çoğu kar yağışının olduğu yüksek kesimlerde oluyor. Bezen eksi 20 derecede ellerimizi hissetmediğimiz oluyor" dedi.

NAKİL HATLARINDAKİ ARIZALAR

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) bünyesinde görev yapan arıza ekibindeki kadın personeller Sibel Etemoğlu ve Ertuş Alkan, elektrik kesintilerinde yaşanan arızaları gidermek için özveriyle çalışıyor. Sabah saatlerde VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğü hizmet binasına gelerek mesailerine başlayan iki kadın personel dağların zirvelerindeki nakil hatlarında yaşanan arızaları gidermek için erkek meslektaşlarıyla yola çıkıyor.